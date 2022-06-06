فودة: جنوب سيناء مستعدة لإدارة أي أزمة طارئة.. وتنفيذ تجربة ناجحة للدفاع الشعبي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص اليوم إن المحافظة مستعدة لمواجهة الأزمات والكوارث، موضحا أنه جري تنفيذ تجربة موسعة وناجحة للدفاع الشعبي بمشاركة كل المدن والمديريات بالمحافظة.

وأضاف «فودة» أن التجارب شملت تنفيذ تجربة إخلاء لمبني ديوان عام المحافظة بسبب حريق، إضافة لتنفيذ تجربة إنقاذ من السيول، وأن جميع المعدات جري عمل اصطفاف لها للتأكد من جاهزيتها للتعامل وقت الأزمات، والتأكيد علي وجود ربط مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة.

الشبكة الوطنية للطوارئ

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جري إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وهي شبكة ذات طبيعة خاصة تقوم بنقل الحدث وإدارة الأزمات بالصوت والصورة، مشيرا إلي أنه يجري إقامة مركز للشبكة الوطنية بمدينة شرم الشيخ قبل انطلاق قمة المناخ في مبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وأوضح أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة شاركت أمس في نقل فعاليات الدفاع الشعبي الذي شهدته مدن المحافظة أمس بمشاركة كل الجهات المعنية بالمحافظة.

وقال إن الشبكة وفرت معلومات أثناء حدوث أي كارثة وتساعد في حلها واتخاذ القرار من خلال غرفة عمليات متقدمة.

معسكر الإيواء العاجل بمنتدى الشباب

قال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء إن المديرية شاركت في فعاليات معسكر الإيواء العاجل بمدينة طور سيناء في إطار التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام بالمحافظة وقيادات الدفاع الشعبي والأمن وعدد من مديري المديريات الخدمية وبمشاركة مديرية التربية والتعليم.

وأشار إلي أن التدريب العملي المشترك جري تنفيذه لمجابهة الأزمات والكوارث بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي بمشاركة كافة المديريات الخدمية بما فيهم مديرية التربية والتعليم.

ومعسكر الايواء مزود بكافة الخدمات الصحية والتعليمية وكافة مهام الإغاثة والمساعدات بالإضافة إلي وجود مطبخ متكامل لإعداد الطعام للمقيمين بالمعسكر في حالة وقع الأزمات والكوارث، مؤكدا أن الهدف من التدريب العملي هو شرح مهام كل جهة ومنها التربية والتعليم ودور كل فرد داخل تلك الجهة وما هو المطلوب منه وكيفية التعامل الفوري والدقيق في الأزمات لتفادي وقع أي أضرار جسيمة علي الأشخاص أو المنشآت.