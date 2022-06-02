«تعليم جنوب سيناء» تعلن فتح باب التسجيل بمدرستي النصر والفيروز لمدة شهر

أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، عن انتهاء أزمة تكدس الفصول في بعض المدارس بمدينتي شرم الشيخ والطور، موضحا أن جنوب سيناء تشهد تطورا كبيرا في العملية التعليمية، خاصة بعد دخول الفصول الذكية في وديان وتجمعات بدوية لمنع التسرب من التعليم.

افتتاح مدرستين في مدينة الطور

وقال «عقل»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدينة الطور ستشهد افتتاح مدرستين جدد العام الدراسي 2022/2023، بالإضافة إلى توسعات وتعلية في بعض المدارس في الطور وشرم الشيخ ودهب وأبورديس.

مدرستا الإسكان الاجتماعي والفيروز

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى فتح باب التسجيل اليوم ولمدة شهر، من أجل التسجيل لدخول مدرستي النصر والفيروز بطور سيناء، مشيرا إلى أن التقديم يبدأ من أول يوليو القادم للمراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي.

وتابع أن إدارة طور سيناء التعليمية برئاسة أحمد غيث، مدير الإدارة، أعلنت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بدء التسجيل والتقديم للالتحاق بالمدرستين، وقال إن إجمالي الفصول بالمدرستين 39 فصلا، بطاقة استيعابية تقارب 1300 طالب وطالبة.

62.5 مليون جنيه تكلفة إنشاء وتعلية مدارس

فيما قال المهندس حمودة نعمان، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إنه جرى إنشاء مدارس جديدة بمدن محافظة جنوب سيناء وتعلية مدارس أخرى بتكلفة إجمالية بلغت 62.5 مليون جنيه، موضحا أن مدرسة حي النصر «الإسكان الاجتماعي» عبارة عن 28 فصلا من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية، وهي على مساحة 5000 متر مربع، بتكلفة 11 مليون جنيه.

وأوضح أن مدرسة الفيروز عبارة عن 11 فصل تعليم أساسي من مرحلة رياض الأطفال حتى إعدادي، على مساحة 4000 متر مربع، بتكلفة 6 ملايين جنيه، موضحا أن مدرسة نويبع الثانوية الصناعية بلغت تكلفتها 16 مليون جنيه، وتضم 12 فصلا بالإضافة إلى 4 ورش، ومدرسة طابا للتعليم الأساسي تتكون من 6 فصول ابتدائي بتكلفة 3 ملايين جنيه.

مدرسة خالد ابن الوليد تدخل الخدمة العام الجاري

وتابع أن هناك محلق في مدرسة الرويسات تعليم أساسي 11 فصلا، بالإضافة إلى دور تعلية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ومدرسة علي ابن أبي طالب لغات جرى توسعتها وإنشاء 17 فصلا بتكلفة 9.5 مليون، ومدرسة علي ابن طالب الابتدائي عبارة عن 13 فصلا بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتوسعة مدرسة أبو بكر الصديق في أبورديس من حضانة إلى ثانوي 3 فصول ودورات مياه بتكلفة 2.5 مليون جنيه، ومدرسة محمد فريد الحبيل تعلية دور جديد وصيانة المباني 5 فصول بتكلفة 2.2 مليون جنيه.

ومن المتوقع دخول مدرسة خالد ابن الوليد الإعدادية، للخدمة هذا العام، وتضم 6 فصول، بتكلفة 2.5 مليون جنيه.