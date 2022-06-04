أبناء جنوب سيناء يحصدون ميداليات في البطل الأوليمبي والواشو كنغ فو

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء إن أبناء جنوب سيناء يشاركون في كافة المسابقات الرياضية ويحققون مراكز متقدمة، لا سيما في الألعاب الفردية، مشيرا إلي أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب يتبني الرياضيي ويحتفي بالناجحين منهم دوما.

وأضاف أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة شاركت في بطولة ناشئي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي «مصارعة» والتي أقيمت في محافظة الإسكندرية، إضافة إلي المشاركة في بطولة الجمهورية المفتوحة للأندية تحت 12سنه «بنين وبنات».

وقدم محمد فتحي الشكر والتقدير إلي المشاركين في اللقاء علي حسن التمثيل واظهار اسم المحافظة بالمظهر اللائق، وأثنى علي الجهد المبذول من قبل الجهاز الفني و الاداري للمشروع بالمحافظة.

أسماء الفائزين في مشروع البطل الأولمبي.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء أن أبناء المحافظة حصدوا العديد من الميداليات في الملتقي التقييمي الختامي، حيث حصل اللاعب احمد محمد عبدالفتاح علي ميدالية فضية، وميدالية اخري برونزية.

وحصل اللاعب علي إبراهيم على ميداليتين برونزيتين، واللاعب أحمد ضياء علي ميداليتين برونزيتين، واللاعب محمد عامر علي ميدالية برونزية.

وقال إن المشاركات في المصارعة النسائية حققن ميداليات، حيث حقق اللاعبة جنه ياسر ميدالية فضيه، أما اللاعبة ملك حاتم فحققت ميدالية فضية، وحققت اللاعبة روضة محمد ميدالية برونزية.

صبحي: فريقنا هو الوحيد الذي مثل محافظة جنوب سيناء

وقال محمد صبحي مدرب واشو كونغ فو لـ«الوطن» أن ابطال جنوب سيناء شاركوا في بطوله الجمهورية المفتوحة للأندية تحت 12سنه بنين بنات، التي اقيمت في أكاديمية الشرطه بالعباسيه تحت رعاية الاتحاد المصرى للوشو كونغ فو.

وتابع مدرب واشو كونغ فو أنه الفريق الوحيد الذي مثل محافظة جنوب سيناء على مستوى الجمهورية في أول مشاركه له، بعد تمرين 8 شهور فقط، وحقق ابطال جنوب سيناء مراكز متقدمة، حيث حصل اللاعب سيف الدين سعد جابر على مركز اول، وحصل على مركز الثاني حبيب الله حسام فوزي، وحصل على المركز الثالث محمد أشرف عبد العظيم، حصل على المركز الرابع مروان أحمد راضي.