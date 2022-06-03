انطلاق البوابة الإلكترونية لمديرية تعليم جنوب سيناء نهاية الشهر الجاري

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إنه في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة منذ عامين تقريبا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جرى إنشاء أول بوابة إلكترونية لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء في التعاون بين مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ومركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين في القطاع التعليمي.

أضاف عقل أن في تصريحات صحفية له اليوم، أن الإنترنت أصبح وسيلة مهمة من وسائل التواصل الاجتماعي وكل المنصات التعليمية موجودة على الإنترنت، لذا كان من الضروري مواكبة التطور والرقمنة وتوفير ما يحتاجه الطالب وولي الأمر من شهادات وبيانات دون الذهاب الي المديرية أو الإدارة التابع له.

ورشة عمل

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إنه عقد أمس ورشة عمل بين مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء وخبراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من أجل انطلاق البوابة الإلكترونية، وقام خبراء مركز المعلومات بعرض ما جرى إنجازه حتى الآن من موقع ونظام بوابة معلومات مديرية التربية والتعليم.

وجري شرح أهدافه إنشاء البوابة ومكوناتها وطريقة عملها، وناقشت ورشة العمل التي عقدت بمديرية التربية والتعليم بحضور عادل عتلم وكيل المديرية بعض الملاحظات من أجل أن تصبح البوابة رائدة في تقديم خدمة مميزة.

انطلاق خدمات البوابة الإلكترونية

أكد محمد عقل لـ«الوطن» أنه جرى تحديد موعد انطلاق أول بوابة إلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، حيث تقرر انطلاق البث التجريبي نهاية الشهر الجاري، مشيداً بما شاهده من عمل قام به خبراء مركز المعلومات واثنى على طريقة إدارة العمل والشكل الذي تم إنجازه وخرجت به البوابة.

حضر الاجتماع من مركز المعلومات اللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز المعلومات للمعلومات وتنمية الأعمال والمهندسة هيام عادل مدير إدارة الخدمات الاحترافية والدكتور ياسر درويش مدير إدارة تنمية الأعمال والمهندسة هند البلتاجي المدير التنفيذي لإدارة الخدمات الاحترافية.

يذكر أن مكونات البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب تشمل القسم الإعلامي، وقسم الخدمات اللذين سيقدمان على الموقع من الإدارات والمدارس والطلاب والجمهور ونظام الأمان.