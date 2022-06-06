بعد قليل.. نظر استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه في سب وقذف محمودالخطيب

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، بعد قليل، الاستئناف المُقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه عامًا وتغريمه 10 آلاف جنيه كفالة، في الدعوى المقامة ضده من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بتهمة سبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حبس مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه في قضيتين

وقضت المحكمة، في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه، في قضيتين مختلفتين.

وجاء في أوراق الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 22، المقامة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بتهمة سبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوى الثانية المقامة ضد رئيس نادي الزمالك حملت رقم 45 لسنة 22، بذات التهمة.

دعوى إيهاب الخطيب ضد مرتضى منصور

وقضت المحكمة ببراءة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، في الدعوى المقامة من قبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية في 6 أبريل بتأييد الحكم الصادر ضد رئيس نادي الزمالك.

وفي يوم 26 ديسمبر من العام الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في أولى الدعاوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، يتهمه فيها بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.