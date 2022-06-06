تنفيذ حكم الإعدام بحق 10 مدانين في قضايا جنائية بسجن برج العرب

نفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام في 10 مدانين في قضايا جنائية داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، وذلك بحضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي وأحد الأئمة، فيما تم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمها لذويهم لدفنها.

المنفذ بحقهم الإعدام من 3 محافظات

وقالت مصادر أمنية، إنّ المنفذ بحقهم الإعدام جميعهم مدانون في قضايا قتل مقترنة بالسرقة، وهم من محافظات بورسعيد والبحيرة والإسكندرية، موضحة أن الجثث ستظل في مشرحة كوم الدكة، حتى يتم إخطار أسرهم لاستلام جثثهم، وأنه حال رفض الأسرة استلام الجثة (وهذا ما يحدث في بعض الأحيان) تظل الجثة في ثلاجة مشرحة كوم الدكة فترة، وبعدها بناء على قرار من النيابة العامة يتم دفن الجثة في مقابر الصدقة.

رفض أسر المدانين استلام جثثهم

وأوضحت المصادر، أنه في أحيانا كثيرة ترفض أسرة المنفذ بحقهم أحكام الإعدام استلام الجثث، وذلك بسبب ارتكاب المنفذ بحقه الإعدام، يكون قد جلب لهم العار من فعلته، بحسب وصفه، مشيرًا إلى أنّ مصلحة السجون تخطر أسر المنفذ بحقهم أحكام الإعدام بالإضافة إلى أنّ محامي المُدان.