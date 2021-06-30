أسماء المنفذ بحقهم حكم الإعدام في سجن برج العرب

حصلت «الوطن» على أسماء 6 سجناء، نفذ بحقهم أحكام الإعدام صباح اليوم داخل سجن برج العرب بالإسكندرية لإدانتهم في قضايا جنائية «قتل عمد مقترن بالسرقة»، وهم كل من:

«محمود علي من الزقازيق، وأحمد محمود من القليوبية، وعبدالغني يوسف من مدينة طنطا، وصادق نادي من العامرية، ويوسف مسلم من الصالحية الجديدة، وعامر عيد من الصالحية الجديدة.

وجرى تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء الـ6 بعد انتهاء جميع درجات التقاضي حتى أصبحت الأحكام نهائيه وواجبة النفاذ، ونفذت الأحكام في الساعة السابعة صباح اليوم الأربعاء، داخل سجن برج العرب، بحضور أحد وكلاء النائب العام، وقيادات سجن برج العرب وطبيب شرعي وأحد المشايخ، وبعد الانتهاء من إعدام الـ6 جرى استخراج تصاريح دفن لهم وجرى نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم.

إخطار أسر المحكوم عليهم

وقالت مصادر إنه تم إخطار أسرهم لاستلام الجثث، والتي سوف تُحفظ في ثلاجات حفظ الموتي بمشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، وعليهم التوجه إلى المشرحة لاستلامها، وأضافت المصادر أنه في حالة رفض أسر أحد المنفذ بحقهم الإعدام استلام جثته، فإنه يتم إخطار النيابة العامة، ودفن الجثة على نفقة الدولة.