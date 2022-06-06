لبنان: ندعو الوسيط الأمريكي إلى بيروت لبحث مسألة ترسيم الحدود الجنوبية

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل، أن لبنان دعت الوسيط الأمريكي للحضور إلى بيروت، من أجل بحث مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وجاءت دعوة لبنان بعدما نشرت صحيفة النهار اللبنانية، عن دخول السفينة الإسرائيلية «إنرجان باور» إلى المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، وهو ما جعل الرئيس اللبناني ميشال عون يطالب رئيس حكومة تيسير الأعمال نجيب ميقاتي بضرورة موافاته بكافة المعلومات المتعلقة حول هذا الأمر، واصفاً دخول السفينة الإسرائيلية المتخصصة في البحث عن الغاز الطبيعي في هذه المنطقة بـ«العدائي والمشين».