إسرائيل تستعد لرد إيران على مقتل صياد خدائي

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، توسيع التحذير المشدد من السفر إلى الخارج ليشمل العديد من الدول حول العالم، تحسبا من محاولات «طهران» لاستهدافهم انتقاما لاغتيال العقيد في «الحرس الثوري الإيراني»، حسن صياد خدائي، وحالات الوفاة المريبة لشخصيات إيرانية مرتبطة بــ«الحرس الثوري» الإيراني والبرنامج النووي لـ «طهران».

في 22 من مايو الماضي، قتل العقيد حسن صياد خدائي في طهران بالقرب من منزله، فيما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، بعد مرور 3 أيام من الاغتيال، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت «واشنطن» بأنها هي من تقف خلف عملية الاغتيال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

قناة إسرائيلية: إيران تشهد عمليات اغتيال دراماتيكية

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى عمليات اغتيال دراماتيكية تشهدها إيران وصلت إلى 3 حالات خلال أسبوع و7 حالات خلال الشهر الأخير، مضيفة أن المعركة بين الجانبين انتقلت من سوريا إلى إيران.

بدوره، نفى مصدر مطلع في تصريح لوكالة «إرنا» الإيرانية، فجر اليوم الإثنين، أخبار تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول اعتقال منفذ عملية اغتيال خدائي.

وفي وقت سابق، نعى «الحرس الثوري» الإيراني، خدائي بعد إطلاق مسلحين يستقلان دراجة نارية، 5 طلقات باتجاهه وهو في سيارته قرب منزله شرق العاصمة الإيرانية «طهران»، محملاً المسؤولية لعناصر مرتبطة بالاستكبار العالمي، في إشارة لـ الولايات المتحدة وإسرائيل.

واعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن إقرار إسرائيل باقتراب انهيار كيانها المزيف، جاء نتيجة حركة «تيار المقاومة» في المسار الصحيح، على حد قوله.

اختفاء صحفي إيراني

وأثار اختفاء صحفي إيراني معارض يدعى «محمد باقر مرادي،»،في 30 مايو الماضي، لجأ إلى تركيا قبل 9 سنوات، مخاوف من أنه ضحية أخرى لعمليات المخابرات الإيرانية التي تنشط في المنطقة، فيما قدمت عائلته شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام التركي المحلي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.