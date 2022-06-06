مجدي شطة يُطلق حملة «لا للإدمان» بأغنية جديدة

أطلق مغني المهرجانات مجدي شطة، حملة «لا للإدمان»، وذلك من خلال أغنية جديدة تحمل اسم «على باب المصحة»، يدعو من خلالها الشباب للابتعاد عن المخدرات، والانتباه إلى حالتهم الصحية، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تفاصيل أغنية على باب المصحة لـ مجدي شطة

ويستعرض مجدي شطة، خلال أغنية على باب المصحة، رحلة مُدمن المخدرات في العلاج والتعافي، مع ضرورة التوجه إلى المصحة العلاجية أو المسشتفى بشأن استكمال رحلة العلاج على أسس سليمة، تجنبًا للتعرض لأي انتكاسة.

تعرف على كلمات أغنية على باب المصحة

وتقول كلمات أغنية على باب المصحة: «شباب كتير راحت منها الصحة، وقدام المستشفى بتتحايل.. بتتحايل على إيه يا أبو بخت مايل.. مش عيب إني أروح واتعالج ولا عيب أصلح من نفسي».

وكان مجدي شطة قد أكد أنه سيُشارك في اختبارات الأصوات الجديدة، التي ستنظمها نقابة المهن الموسيقية، بشأن الانضمام لعضويتها؛ إذ يُعد ذلك بالنسبة له بمثابة «حلم كبير ومؤجل»، ويطمح لتحقيقه خلال الفترة المُقبلة، قائلًا: «أنا مش أقل من اللي قدّموا قبل كده، ده حلمي ومش هسيبه».

وقال مجدي شطة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه ليس لديه مؤهل دراسي، بينما حاصل على شهادة محو أمية منذ عام 2006، ويُجيد القراءة والكتابة، فضلًا عن حصوله على شهادة الخدمة العسكرية خلال الأيام القليلة المُقبلة، متابعًا: «أنا مستوفي كل شروط المُشاركة في الاختبارات».

وكشف أحد منظمي الحفلات لـ«الوطن»، في وقتٍ سابق، عن أجر مجدي شطة في الحفلات، حيث يحصل على 10 آلاف جنيه في الساعة الواحدة، ليُعد من ضمن المُغنين الذين يحصلون على أجور قليلة مُقارنة بزملائه من مطربي المهرجانات.