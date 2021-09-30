حقيقة إصابة مجدي شطة بمرض خطير بعد فقدان الكثير من وزنه

أثار مؤدي المهرجانات مجدي شطة، جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهوره في مقطع فيديو، بوجه شاحب وجسم نحيل؛ إذ اعتقد البعض أنه أصيب بمرض خطير أو وعكة صحية شديدة، لاسيما أنه بعيدًا عن الظهور منذ فترة طويلة.

بدوره، كشف مجدي شطة، لـ«الوطن»، حقيقة إصابته بمرض خطير، كما يزعم البعض، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة؛ إذ أنه أصيب بنزلة برد شديدة، خضع على إثرها للعلاج لأيام عدة.

مجدي شطة ينفي إصابته بفيروس كورونا

ونفى مجدي شطة ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا؛ إذ أنه أجرى الفحوصات والتحاليل، وتبين سلبية المسحة، وخضع بعدها للعلاج، مؤكدًا أنه يستأنف نشاطه الفني خلال الفترة القليلة المُقبلة، موجهًا الشكر لمُتابعيه الذين حرصوا على الاطمئنان على حالته الصحية.

وكان مجدي شطة قد أكد أنه سيُشارك في اختبارات الأصوات الجديدة، التي ستنظمها نقابة المهن الموسيقية، بشأن الانضمام لعضويتها؛ إذ يُعد ذلك بمثابة حلم كبير ومؤجل، ويطمح لتحقيقه خلال الفترة المُقبلة، قائلًا: «أنا مش أقل من اللي قدّموا قبل كده.. ده حلمي ومش هسيبه».

مجدي شطة: ليس لدي مؤهل دراسي

وقال مجدي شطة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه ليس لديه مؤهل دراسي، بينما حاصل على شهادة محو أمية منذ عام 2006، ويُجيد القراءة والكتابة، فضلًا عن حصوله على شهادة الخدمة العسكرية خلال الأيام القليلة المُقبلة، متابعًا: «أنا مستوفي كل شروط المُشاركة في الاختبارات».

وأضاف: «حلمي أنضم إلى شعبة الغناء الشعبي، مش أي شعبة تاني.. أنا مش عبدالحليم حافظ»، لافتًا إلى الهجوم الذي يتعرض له من آنٍ لآخر، بشأن رغبته في الانضمام إلى نقابة الموسيقيين، متسائلا: «اللي قدموا أحسن مني في إيه.. ده أنا بغني وهم مش بيغنوا أصلًا.. بيحقدوا عليّا عشان أنا ناجح بس».