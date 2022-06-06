الاتحاد العربي للتنمية يعقد ملتقى للاستدامة والحفاظ على الطبيعة

بمناسبة احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، يعقد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية الملتقي العربي «العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة» غدا الثلاثاء ٧ يونيو ٢٠٢٢ في مركز التنمية الإدارية.

وقال أمين عام الاتحاد الدكتور أشرف عبد العزيز: «يُحيي العالم يوم 5 يونيو من كل عام يوم البيئة العالمي، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار (لا نملك سوى أرض واحدة)، ولهذا علينا العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة».

لا نملك سوى هذا الكوكب

وأضاف «أشرف»: «من هذا المنطلق نعقد هذا الملتقى الذي يناقش الدعوة إلى التغييرات في السياسات والاختيارات لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة، حيث لا نملك سوى هذا الكوكب فهو موطننا الوحيد، وعلينا حماية موارده المحدودة».

أهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجي للإنسان

ويتناول الملتقى عدة محاور منها إلقاء الضوء على أهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجي للإنسان، ودور الفرد والمجتمع في حماية الثروات الطبيعية والحفاظ عليها، وأهمية الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات، وتحسين السلوكيات البيئية للنشء، بالإضافة إلى توحيد الجهود التوعوية بين المنظمات ذات الصلة في الحفاظ على البيئة.

يتحدث في الملتقي الأمين العام للاتحاد، الدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، المستشار نادر جعفر رئيس الاتحاد، محمد إسماعيل مدير مركز التنمية الإدارية، وزير مفوض الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، الدكتورة جيهان زهران مستشار تطوير وتكنولوجيا التعليم، الدكتور جمال جمعة المستشار العلمي للإتحاد.