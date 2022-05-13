أستاذ سياسة: تجميد النشاط الطلابي في الجامعات استفادت منه الجماعات الإسلامية

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن من استفاد من تجميد النشاط السياسي في الجامعات الفترة الماضية جماعات الإسلام السياسي لأنها كانت تركز على الطلاب من خلال مساعدتهم ماديا أو شراء الكتب وكتابة المحاضرات، مبينا أن هذا ظهر الفترة الماضية ولكن الجمهورية الجديدة حاليا تعمل على إصلاح هذا الأمر.

الجامعات الرصيد البشري للمجتمع

وأضافت «الشيخ»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجامعات هي الرصيد البشري لأي مجتمع خاصة أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية الشباب ومشاركة هؤلاء الشباب مهمة في بناء الجمهورية الجديدة، لافتة إلى ضرورة وجود تنشئة سياسية ومحاضرات سياسية داخل الجماعة لكن دون الأحزاب، لأن التحزب داخل الأحزاب مرفوض.

عدم معرفة طلاب العلوم السياسية بكل الأمور

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن نسبة كبيرة من الطلاب في كليات العلوم السياسية لا يعرفون كثيرا من الأحزاب وهذا أمر خاطئ، لافتة إلى أن المنافسة مع المرأة في السياسة ليست عادلة وتتعرض السيدات لمنافسة غير شريفة وهذا ظهر في بعض الانتخابات البرلمانية، مبينة أنها تتمنى أن تكون السيدة رئيسة حزب خلال الفترة المقبلة، موضحة أن المرأة لديها قدرة على إقامة توافقات أعمق من الرجل في السياسية.