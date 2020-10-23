عمرو منسي: إقامة مهرجان الجونة جاء بعد نجاح بطولة الإسكواش

قال عمرو منسي، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، إن مهرجان الجونة السينمائي خُلق بعد نجاح بطولة الجونة للاسكواش، حيث كان لديهم أملا في إقامة مهرجان دولي، مؤكدا أنه يشعر بفخر كبير وما أسسوه في الأعوام الثلاثة الماضية ساعدهم في إقامة المهرجان هذا العام.

وأضاف "منسي"، في لقاء مع قناة "ON" الفضائية، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة، اليوم الجمعة، أن المؤسسات والرعاة الذين اتفقوا معهم الأعوام الماضية وثقوا فيهم، وعندما قررت الدولة التحرك، تحرك الجميع بسرعة كبيرة.

وأشار المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، إلى أن الشباب دائما ما يكون لديهم فكر جديد، وحماس، ويرغبون في إثبات أنفسهم وهذا كان بداية المهرجان، حيث كانت الفكرة هي خلق مهرجان شاب به أفكار جديدة، وأن يكون في نفس الوقت منتجا لكي يضع الرعاة فيه أموالهم باطمئنان، وهذا ما جعلهم يستمرون للعام الرابع على التوالي.

وأعرب عن شكره لقناة "ON"، موضحا: "بالنسبة لي وشهم حلو عليا في كل حاجة في حياتي".

وبدأ منذ قليل حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بتقديم الفنان اللبناني رامي عياش الذي رحب بالحضور، وكان بدأ الحفل بأغنية له.

ويقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق الدورة الأولى للمهرجان في 2017 بمركز المؤتمرات على غير العادة في النسخات الثلاث السابقة، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.