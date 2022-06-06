إقبال على شراء المواشي في سوق بنها.. ونصائح من التجار لشراء أضاحي سليمة

شهد سوق المواشي الاسبوعي بمدينة بنها إقبالا متوسطا اليوم مع بدء العد التنازلي لعيد الأضحي المبارك، حيث يجري في السوق بيع المواشي البقري والجاموسي والأغنام والجمال وسط استقرار نسبي في الاسعار ليبلغ الكيلو الحي البقري والجاموسي 73 جنيها وكيو اللحم الجملي 55 جنيها والأغنام مابين 80 إلي 100 جنيه.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا من داخل سوق المواشي الأسبوعي في مدينة بنها اليوم الأثنين لرصد الإقبال وبدء شراء الاضاحي، استعدادا لعيد الأضحي، حيث قدم التجار النصائح للمواطنين لشراء أضاحي سليمة.

الجمل بـ12 ألف جنيه.. والكيلو بـ55 جنيه

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الغنم بحراوي وغنامي وبلقاس وبلدي وسوداني في بنها

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إقبال على سوق المواشي في القليوبية قبل عيد الأضحى:الكيلو بـ73 جنيه

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كيلو اللحم البقري الحي 73 جنيها

ورصدت جولة «الوطن» في السوق مع تجار اللحوم البقري والجاموسي أن سعر اللحوم الحية من هذا الصنف بلغ 73 جنيها للكيلو القائم، فيما بلغ سعر البقر أو العجول الجاهزة للأضحية أو الذبيح أو التربية بين 20 إلي 24 الف جنيه وزن 350 كيلو جرام من انواع البلدي والفريزين والهجين

واوضح الحاج محفوظ حماد تاجر بالسوق ان شراء الاضحية من الابقار يكون ذروته قبل العيد ب15 يوما حيث يزيد الأبقاء ناصحا المضحيين والمشترين بالإبتعاد عن الابقاء والجاموس والعجول ب" كرش" والبحث عن الماشية التي تحمل لحوما وبطنها "مدوره" وظهرها عالي وكلما قلت كمية الكرشة فيها كانت منتجه للحم أكثر

كيلو الأغنام الحي يبدأ من 80 جنيها

وفي شادر الأغنام بالسوق أكد التجار أن الأسعار تبدأ للكيلو الحي من 80 إلي 100 جنيها، وتتوافر أنواع البحراوي والغنامي وبلقاس والبلدي والسوداني والبرقي وهو أغلي الأنواع، ويصل سعر الكيلو منه إلي 100 جنيه. ونصح التجار بشراء الأضحية هذه الأيام، وتفادي تلاعب بعض التجار في الأضاحي مع اقتراب عيد الاضحي وللحصول علي خروف أو عنزه من مرعي خصيب وعلف سليم.