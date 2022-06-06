«فودة»: إنشاء 4 محطات طاقة شمسية بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنّ هناك تعاونا وتنسيقا على قدم وساق مع وزيرة البيئة، من أجل تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء منذ عام، وهناك مساهمات من قبل الوزارة بمبلغ 30 مليون جنيه، لتنفيذ الحديقة المركزية.

إنشاء 4 محطات طاقة شمسية بشرم الشيخ

وأضاف محافظ جنوب سيناء خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلامي أحمد الحسيني، والمذاع عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الحديقة المركزية بشرم الشيخ، شهدت نقل 400 ألف عربة رمل، وهناك تعاون كبير أيضا مع وزارات النقل والكهرباء، وجاري إنشاء 4 محطات طاقة شمسية، وسنجني الثمار في شهر سبتمبر المقبل.

جاري التوسع في المساحات الخضراء والطاقة الشمسية

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جاري التوسع في المساحات الخضراء والطاقة الشمسية، وتطوير الفنادق للحصول على «النجمة الخضراء».

وزارة البيئة تعمل مع محافظة جنوب سيناء

وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن مفهوم المدينة الخضراء، وآخر الاستعدادات لقمة المناخ المقبلة COP 27، شارحة أن وزارة البيئة تعمل مع محافظة جنوب سيناء على مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء منذ عام، بدعم من مرفق البيئة العالمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتكلفة 7 مليون دولار كمنحة.

وذكرت وزيرة البيئة أن هذه التحركات تأتي لوضع منظومة إدارة متكاملة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وتغيير سلوكيات الأطفال بالمدارس والشباب للمشاركة في المنظومة، ورأت أن مؤتمر المناخ فرصة لتسريع الوتيرة لتحويل شرم الشيخ خضراء.

وتابعت وزيرة البيئة أن الدور ليس فقط على الحكومة بل على الجميع لضمان وجود مدينة خالية من التلوث وذات «صفر انبعاثات» وقادرة على استخدام كل شيء مرة أخرى، ولا بد من مشاركة الشباب في هذه المنظومة.