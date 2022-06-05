وزيرة البيئة: أكثر من 70 فندقا حصلت على النجمة الخضراء في شرم الشيخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد منذ 6 أشهر لإعلان «الخارجة» مدينة صديقة للبيئة، وفي هذا الإطار كان من الضروري إيجاد مقومات أساسية لتحصل المدينة على ذلك اللقب، ومنها محاربه المدينة للتلوث.

معايير معينة لكي تكون المدينة صديقة للبيئة

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن حصول مدينة ما على أن تكون صديقة للبيئة يعد المعيار الرائد الذي تعتمد المدينة فيه على حسن استخدام مواردها بالمدينة والابتعاد عن المنتجات البلاستيكية، وكذا الاهتمام بنوعية الهواء والمياه وتقليل حجم الضوضاء من أجل الوصول لمعاير معينة، ومن ثم إعلانها مدينة صديقة للبيئة.

وأوضحت أن مدينة الخارجة باتت حاليا مطابقة لكل المعايير البيئية، إذ جرى إدخال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يجرى إعادة تدوير المخلفات الموجودة بها، عبر فصل القمامة وإعادة تدويرها، حتى مخلفات الطعام «مخلفات الطعام بيتم إعادة تدويرها وبيخرج منها سماد للأرض».

وتابعت: «بدأ الشباب يستخدمون في مشاويرهم الدراجات الهوائية من أجل الانتقال من مكان لآخر، والزراعة الخاصة بالمدينة بتعتمد حاليا على السماد العضوي، مع الاعتماد على مواد تثبت الكثبان الرملية حتى يتمكن المواطنين من الزراعة ولا ينتقلوا من مكان لأخر، كما أن الشباب بقوا بينتجوا أكواب من الورق وأكياس ليست بالبلاستيكية ولكنها أكياس ورقية وعبر الأقمشة».

تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

وأكدت أنه سيجرى توقيع مشروع لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء «بكرة هنقوم بالتوقيع على مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ خضراء، وبدأنا العمل على هذا مع المحافظ منذ سنة ونص، واشتغلنا على الفنادق، وفيه أكثر من 70 فندقا حصلت على النجمة الخضراء».