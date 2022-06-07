حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 7-6-2022 مهنيا وعاطفيا

من المتعارف عليه أن مولود برج الثور من الأبراج الترابية والمائية بشكل عام، وهي أبراج العذراء والجدي والعقرب، والسرطان، بالإضافة إلى الثور.

ومن أبرز عيوب برج الثور، أنه شديد العصبية والانفعال، ومن السهل استفزازه، وكما أنه شديد العناد، أيضا شديد الغيرة، ولا يحب أن يستحوذ أحد على أي اهتمام في وجوده، ومعروف عنه حبه للقيادة، وفي سبيل ذلك يعمل بجهد شديد، من أجل لفت الانتباه رؤسائه في العمل على الصعيد المهني، وكثير ما يستغل ذكاءه في سبيل تحقيق أهدافه، كما أنه من الشخصيات الصبورة الصلبة، ويكره المفاجآت.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

وتؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن هناك حالة من الملل والاحباط تسيطر على مولود برج الثور اليوم، لافتة إلى أنّ الحالة الفلكية ستساعدك كثير على كسر هذا الشعور بخطوات حاسمة، وأن تستعيد نشاطك وحيويتك، وذلك على الصعيد المهني، وتحذرك الأفلاك بضرورة التروي والابتعاد عن أي مغامرات حاليا على الصعيد المهني، وأن تنتبه لخطواتك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وتشير إلى أنّ مولود برج الثور اليوم، سيشعر بالسعادة والاستقرار، إذ أن القمر ما زال القمر في منزل الحب، كما أنه سيمنحك طاقة وسحرًا وجاذبية، وشعورا عاطفيا آخاذًا مع شريك حياتك أو من تحب.