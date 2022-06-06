حظك اليوم برج الثور الاثنين 6-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتبر برج الثور من الأبراج الترابية، الذى ينتمي إلى مجموعة العذراء والجدي، كثيرا ما يتفق مولود الثور مع الأبراج المائية والترابيّة، وهو يتفق كثيرا مع برج العقرب والسرطان والجدي والعذراء.

مولود برج الثور من الشخصيات العملية في تفكيرها وتحليلها للأمور، وهو شديد الإخلاص ويمكن الثقة به، شديد الحب والاهتمام للمحيطين به على المستوى الاجتماعي والمهني، كما أنه شخص قوي محب للقيادة، وهو أيضا شديد الذكاء ومتفوق دائما وسط أقرانه، لا يحب التغيير، شديد التحمل والصبر، من الشخصيات الصلبة، يكره المفاجآت، من أبرز عيوبه الغيرة الشديدة والعند، كما أنه من الشخصيات شديدة الانفعال والتوتر والعصبية ويتعرض للاستفزاز بسرعة وسهولة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

أنت اليوم على موعد مع الحب والسعادة مولود برج الثور، وذلك نظرا لوجود القمر اليوم في منزل الحب، كما أكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد أن مولود الثور سيشعر بالحب والاستقرار العاطفي اليوم مع شريك حياته أو من يحب، كما ستنتهي جميع الضغوط العاطفية التي كان يعاني منها مؤخرا، كما أن الأفلاك تعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

ما زالت الأفلاك داعمة لك اليوم مولود برج الثور، حيث إنك سيكون لديك الكثير من الحيوية، ما يساعدك على إنجاز الكثير من الأعمال المتراكمة والمتأخرة، كما ستساعدك الأفلاك لتكون ودودا مع المحيطين بك على الصعيد المهني، ورؤسائك في العمل، بحيث تقدر على الانفتاح على العالم من حولك، وذلك كما أكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.