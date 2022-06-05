حظك اليوم برج الثور الأحد 5-6-2022 مهنيا وعاطفيا

أوضاع معاكسة وتحذيرات بشأن الإنفاق، جميعها تنبيهات كشفت عنها خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد بشان توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الثور الذي يعتبر أحد الأبراج الترابية، وهو ينتمي إلى مجموعة الجدي والعذراء، ويتفق مولود هذا البرج مع الأبراج الترابيّة والمائيّة.

وبحسب علم الفلك، فإن المولود الترابي يميل كثيرا إلى مولود برج العقرب، وهو أيضا يتوافق مع كل من العذراء، السرطان، الجدي والحوت، كما يتميز صاحب هذا البرج بكونه من الشخصيات العملية التي يمكن الثقة بها، فهو مخلص ومُحب للمحيطين به، وهو أيضًا من الشخصيات القيادية.

ويتمتع مولود برج الثور بالذكاء الشديد وهذا يجعله يتفوق على أقرانه، بالإضافة لكونه من الشخصيات العنيدة والغيورة، ويكره المفاجآت والتغيرات المفاجئة في حياته الاجتماعية والمهنية، ولهذا نوضح من خلال التقرير التالي حظك اليوم والتوقعات على الصعيدين العاطفي والمهني وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الثور مهنيا

أوضحت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن الوضع الفلكي اليوم يحذر مولود برج الثور، وتخبره بضرورة أن ينتبه اليوم لعلاقته بزملاء ورؤساء العمل وانتبه لقراراتك الشرائية.. ولا تلتفت للماضي إلا لتتعلم من أخطائك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وتؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن حظك اليوم الأحد على الصعيدين العاطفي والعائلي القمر في وضع معاكس، حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة.