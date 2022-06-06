تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع المونوريل.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لاستكمال أعمال مشروع «المونوريل»، بمحور المشير بالقاهرة.

أبرز التحويلات المرورية لاستكمال أعمال «المونوريل»

وتستلزم الأعمال الجارية تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

- غلق نفق الوفاء والأمل مع تحويل حركة المرور اتجاه محور أبو زيد خضر باتجاه أعلى الشهيد في مدة زمنية «ليلتان فقط»، من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 6 الجاري.

توسعة الأسوار أمام دار الوقود

توسعة الأسوار أمام دار الوقود للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 أمتار إضافية مع استمرار حركة المرور الطولي بعرض 10 أمتار في مدة زمنية «ليلتان فقط»، من الساعة 11 مساءً حتى 6 صباحاً اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8 الجاري.

توسعة الأسوار من كوبري المشاه وحتى مطلع كوبري التسعين للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 أمتار إضافية مع استمرار حركة المرور الطولي بعرض 18 مترا خلال مدة زمنية «7 ليال فقط»، من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8 الجاري.

وضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.