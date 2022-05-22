تحويلات مرورية لاستكمال توسعة الدائري بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إغلاق مطلع الطريق الدائري كليا أمام القادم من شارع ربيع الجيزي والمؤدي إلى المريوطية، وذلك لمدة 10 أيام لتوسعة الطريق مع إجراء تحويلات مرورية لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

غلق كلي 10 أيام

وقالت الإدارة العامة لمرور الجيزة في بيان صحفي صادر اليوم، إن الغلق اعتبارًا من الساعة الـ 12 صباح يوم الأحد الموافق 2022/5/22 حتى الساعة الـ 5 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال.

على أن يتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:-

- حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزي للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى أعلى الطريق الدائري إتجاه مناطق المريوطية ستقوم باستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مروراً بميدان المنيب.

- الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم.

- الصعود أعلى الطريق الدائري عن طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية.

ضمان أمن وسلامة المواطنين

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.