تحويلات مرورية بسبب الغلق الكلي لمطلع دائري المنيب.. اعرفها

أجرت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية لقيام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والشركة المنفذة، للأعمال بسبب الغلق الكلي لتنفيذ أعمال التوسعة الخاصة بمطلع الطريق الدائري «القوس الشرقي - المنيب»، للقادم من محور اللبيني والمؤدي إلى أعلى طريق المنصورية والطريق السياحي وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثة.

تسهيل حركة المرور ومنع التكدسات بمحيط الأعمال

وكشفت محافظة الجيزة عبر منشور علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الغلق الكلي للقادم من محور اللبيني والمؤدي إلى أعلى طريق المنصورية والطريق السياحي وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثة سيستمر حتى صباح يوم الخميس الموافق 23 من شهر يونيو المقبل 2022، على أن تجري الأعمال على مدار 24 ساعة مطالبًا قائدي المركبات باستخدام التحويلات المرورية التالية لتسهيل حركة المرور ومنع التكدسات بمحيط الأعمال.

التحويلات المرورية

أولًا: حركة المركبات القادمة من محور اللبيني وترغب بالصعود أعلى الطريق الدائري اتجاه مناطق طريق المنصورية والطريق السياحي، ستقوم باستكمال السير بالطريق السطحي لمحور اللبيني، ثم الدخول يسارًا من أسفل المطلع المشار إليه اتجاه طريق المريوطية.

ثانيا: الصعود أعلى الطريق الدائري عن طريق المطلع القادم من طريق المريوطية «القادم من شارع الهرم» للاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيب.

ثالثا: استكمال السير لمسافة 450 مترًا أعلى الطريق الدائري حتى فتحة الدوران الكائنة أسفل وصلة المريوطية، ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه مناطق طريق المنصورية والطريق السياحي.

وضع كافة وسائل الأمن الصناعي

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت ووضعت كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.