تحويلات مرورية وغلق كلي لشارع أحمد الزمر بمدينة نصر لمدة 10 ليال

منذ إعلان الإدارة لمرور القاهرة غلق لشارع أحمد الزمر، عند الوصلة من شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا وحتى شارع الشيخ كامل خضر بمدينة نصر، لمدة 10 ليال على التوالي لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع «المونوريل»، ازداد بحث المواطنين على محركات البحث عن التحويلات المرورية التي تجريها المرور خلال فترة الغلق.

وأوضحت الداخلية في بيانها اليوم، أن غلق شارع أحمد الزمر عند الوصلة المذكورة يأتي بالتزامن مع تنفيذ استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع «مونوريل» العاصمة الإدارية بمدينة نصر، ورفع وتركيب الكمرات الخاصة بالمسار.

وذكر البيان أن تنفيذ الأعمال يستلزم إجراء عدد من التحويلات المرورية بشارع أحمد الزمر، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة يمنطقة تنفيذ الأعمال، والتي جاءت على النحو التالي:

تحويلات مرورية لغلق أحمد الزمر

يتم تنفيذ بعض التحويلات المرورية لضمان سهولة الحركة في منطقة تنفيذ الأعمال وعدم ظهور أي كثافات أو تكدسات مرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال، حيث يتم تحويل حركة المرور في اتجاه اليمين تجاه شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا، ثم يساراً إلى شارع جمال سليم، فيساراً مرة أخرى إلى شارع الشيخ كامل خضر للعودة تجاه شارع أحمد الزمر مرة أخرى.

موعد غلق شارع أحمد الزمر

يبدأ تنفيذ الأعمال اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 30 مايو الجاري، الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة السادسة من نفس اليوم ولمدة 10 ليال، على أن ينتهي تنفيذ الأعمال في السادسة صباح يوم الأربعاء 8 يونيو 2022.

في الوقت نفسه ذكرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنها رفعت درجة الاستعداد لمواجهة تنفيذ لأعمال رفع وتركيب الكمرات الخاصة بمسار مشروع المونوريل بالمنطقة وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات، وكذلك التنسيق مع الجهة المنفذة للمشروع لوضع كافة المساعدات الفنية وجميع التجهيزات والإشارات التي تدل على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين.