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سماع دوي انفجار قوي في بيروت وتصاعد الدخان وألسنة اللهب «فيديو»

كتب:

شيماء عادل
12:51 م | الإثنين 06 يونيو 2022
صورة من الانفجار الشديد في إحدى مناطق بيروت

صورة من الانفجار الشديد في إحدى مناطق بيروت

أفاد موقع «لبنان 24» في نبأ عاجل منذ قليل، بسماع دوي انفجار قوي وقع  في منطقة قصقص بالعاصمة اللبنانية بيروت. 

وقال الموقع وفقاً لشهود عيان بأنهم سمعوا دوي انفجار ضخم تلاه صعود أعمدة دخان بشكل كثيف غطت سماء المنطقة، مع عدم وجود سبب واضح للانفجار.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة وقوع الانفجار في إحدى المناطق في بيروت، زاعمين أن الانفجار ناتج عن احتراق مولد للكهرباء دون أن تؤكد أي جهة رسمية سبب الحادث.

 

 

 

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