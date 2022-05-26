السفيرة الأميركية في لبنان: نفخر بما يقدمه رامي عياش موسيقيا وإنسانيا

عبّرت سفيرة الولايات الأميركية المتحدة لدى لبنان «دوروثي شيا»، عن سعادتها باستضافة «رامي عياش»، بمقرّ السفارة الأميركية ضمن لقاء فني تكريمي دعت إليه بحضور وسائل إعلام محليّة وأجنبية، حيث قالت السفيرة: «إننا جميعاً هنا فخورون بما يقدمه الفنان رامي عياش موسيقياً وفنياً، وكذلك إنسانياً من خلال جمعيته عياش الطفولة، التي تتكفّل بتعليم عدد كبير من الأطفال».

رامي عياش يمتلك جمعية عياش للطفولة

من جهته، اعتبر عياش في بيان له أن دعوة السفيرة شيا محبي الفن وداعميه إلى لقاء ودي هو بمثابة تكريم أسعده، داعياً إلى جعل الموسيقى لغة ثقافة تقرّب الشعوب من بعضها البعض، مشيراً إلى أنّ وجه لبنان الفني مشرق ويجب الإضاءة عليه والترويج له.

وأثناء جلوسهما على المنصّة الرئيسية، أجابت السفيرة شيا ورامي عياش على أسئلة الصحفيين ومحبّي الموسيقى والغناء في إطار ودّي.

رامي عياش بطل من أبطال «العين بالعين»

رامي عياش، أعلن مؤخرا انضمامه إلى قائمة أبطال مسلسل «العين بالعين»، المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، ونشر رامي عياش عددًا من الصور للسيناريو الخاص بمسلسل «العين بالعين»، على صفحته الخاصة عبر انستجرام وعلق عليها قائلًا: «وابتدينا العين بالعين»، وهو الأمر الذي حمس الجمهور بشكل كبير وانهالوا عليه بالتعليقات.

يُذكر أنَّ مسلسل «العين بالعين» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم رامي عياش وسيرين عبدالنور، وعدد آخر من الفنانين وهو سيناريو وحوار سلام كسيري وإخراج رندا علم، وينتمي الى نوعية الأعمال الـ 15 حلقة، وسيتمّ عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.