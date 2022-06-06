قرار جديد بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أدهم فهيم، تأجيل نظر الاستئناف المُقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه عاما وتغريمه مبلغا ماليا 10 آلاف جنيه كفالة، في الدعوى المقامة ضده من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بتهمة سبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لـ6 يوليو القادم.

الحكم بحسب مرتضى منصور

وقضت المحكمة، في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه، في قضيتين مختلفتين.

وجاء في أوراق الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 22، المقامة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بتهمة سبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوى الثانية المقامة ضد رئيس نادي الزمالك حملت رقم 45 لسنة 22، بذات التهمة.