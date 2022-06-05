وزيرة البيئة ومحافظ الوادي الجديد يطلقان شارة بدء ماراثون الدراجات

أطلقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إشارة بدء ماراثون للدراجات، وذلك خلال جولة الوزيرة بالمحافظة على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة».

وسائل النقل المستدام

وأكدت، وزيرة البيئة، أن هذا الماراثون يهدف إلى تشجيع الشباب والمواطنين على قيادة الدراجات الهوائية، والتي تعتبر من أهم وسائل الانتقال المستدامة وزهيدة الثمن وسهلة وصديقة للبيئة والصحة، وذلك ضمن توجه العالم نحو استخدام وسائل النقل المستدام كالدارجات والنقل الجماعي والسيارات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء، لتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل، كإحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ الذي تصبح تحدي يواجه العالم كله دون تفرقة، وتتطلب مواجهته تكاتف جهود الجميع حول العالم بتبني ممارسات وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في النقل المستدام للحد من الانبعاثات الملوثة ومواجهة الازمة العالمية للطاقة.

رئاسة مصر لمؤتمر المناخ

وأوضحت، وزيرة البيئة، أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 تسعى للتأكيد على أهمية النقل المستدام، وتقدم نموذجا بمدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر من خلال تحويل وسائل الانتقال خلال المؤتمر وبعده إلى النقل الجماعي الكهربي والسيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي وتشجيع استخدام الدراجات.

والجدير بالذكر، أن محافظة الوادي الجديد قامت بتنفيذ مضمار الدراجات بمدينة الخارجة، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة في المسافة من مدخل جامعة الوادي الجديد حتى مدينة الخارجة بطول 6.3 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، حيث تم افتتاحه أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمحافظة في نوفمبر 2021.