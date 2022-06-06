الطائفة الإنجيلية بمصر تدين العمل الإرهابي الدموي لـ«كنيسة نيجيريا»

تدين الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الحادث الإرهابي الدموي الذي استهدف إحدى الكنائس في نيجيريا أمس الأحد مسفرًا عن استشهاد العشرات.

وينعي رئيس الطائفة الإنجيلية شهداء الحادث الإرهابي، مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث تحركها كراهية آثمة لا تقدس الحياة الإنسانية التي كرمها الله.

وأضاف قائلا: «نصلي لأجل عزاء الشعب النيجيري ولجميع ذوي الشهداء، والشفاء للمصابين، ونتضرع إلى الله من أجل سلام العالم وطمأنينة الشعوب، وسيادة لغة المحبة والعيش المشترك».

وقد ذكر عدد من وسائل الإعلام المحلية في نيجيريا ووكالات أنباء عالمية أن مسلحين هاجموا كنيسة في جنوب غرب نيجيريا أثناء صلاة الأحد أمس، مما أسفر عن مقتل 50 شهيدًا على الأقل، منهم نساء وأطفال.