الطائفة الإنجيلية تنعى أبطال سيناء: «يواجهون الإرهاب ببسالة وإيمان»

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداءنا «أبطال سيناء» الذين يضحون بحياتهم الغالية بكل شجاعة؛ انتصارًا لحياة المصريين في مواجهة الغدر والإرهاب الأسود الذي يهدد المصريين.

مواجهة الغدر والإرهاب الأسود

وقال رئيس الإنجيلية، إن بلادنا تواجهه الإرهاب ببسالة وإيمان حقيقي، وشهداءنا أبطال سيناء، يقدمون دماءهم الغالية انتصارًا للحق والحياة، في مواجهة أعداء الحياة، ولن ينتصر الشر أبدًا على مصر وشعبها.

وتابع: «نصلي إلى الله أن يمنح العزاء لأهل الشهداء الأبطال وجميع المصريين الذين قدموا أرواحهم من أجلنا، ونصلي من أجل الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح مصر العزيزة السلام».

الإنجيلية تقدم العزاء لأهل الشهداء

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: «نحن اليوم نجدد عهدنا بالوقوف صفا واحدًا مع جميع مؤسسات الدولة المصرية، وخلف قيادتنا السياسية في مواجهة الشرور والتحديات التي تواجه بلادنا، واقتلاع جذور الإرهاب الأسود».