رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الجلسة التشاورية لمنتدى حوار الثقافات

افتتح الدكتور أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية الجلسة التشاورية حول الأدوار الممكنة لمنتدي حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، و ذلك في إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحوار محتمعي تشترك فيه كل القوى.

شارك في الجلسة النقاشية عدد من السياسيين وقادة الأحزاب، والقوى السياسية والمسؤولين، منهم السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عبد المنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب.

وأشاد الدكتور أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في حوار وطني، ما يعكس جهود الدولة لتنفيذ رؤية مصر 2030، وهذه المبادرة تأتي في عام 2022 عام المجتمع المدني.

رئيس الطائفة الإنجيلية: نتمنى اوصول إلى حلول لقضايا المجتمع

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الحوار كلمة مفتاحية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية مثل الزيادة السكانية ومكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتمنى أن يساهم الحوار في الوصول إلى حلول للقضايا المهمة.

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية: إنَّ أهميةَ الحوارِ الحقيقيةَ تتخطى مجردَ المناقشاتِ السياسيةِ، وتمتدُّ إلى تفعيلِ دورِ كلِّ فردٍ في المجتمعِ في إحداثِ التنميةِ الشاملةْ.

بناء مؤسسي للحوار الوطني

واستكمل قائلا: كلُّ هذهِ العواملِ تجعلُنا متفائِلِين بشأنِ مستقبلِ الحوارِ في مصرَ، على كلِّ المستوياتِ؛ فنحنُ نرى في هذهِ الدعوةِ حوارًا يبدأُ من وجودِ بناءٍ مؤسسيٍّ يضمنُ للحوارِ فاعليتَه وتأثيرَه، وينطلقُ منْ أرضيةٍ مشتركةٍ تعزِّزُها عواملُ الانتماءِ للوطنِ والرغبةِ الحقيقيةِ الصادقةِ في تقدُّمِه، ويستندُ إلى قِيَمِ احترامِ الاختلافِ والتعدديةِ.

وأردف: هذا ما يمكنُ أنْ يضمنَ مستقبلًا مثمرًا للحوارِ، وبالتالي ينعكسُ على فتحِ آفاقِ الإبداعِ في التعاملِ مع كافةِ القضايا الوطنيةِ.