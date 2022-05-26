رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفد الكنيسة المعمدانية برئاسة «عيد صليب»

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس عيد صليب، رئيس المجمع العام للكنائس المعمدانية الوطنية المستقلة، أحد مذاهب الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له من قسوس الكنائس المعمدانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض رجال الأعمال.

التنسيق بين المجمع العام وقيادات الطائفة

تأتي الزيارة في ظل الرئاسة الجديدة للمجمع المعمداني، وأعلن ذلك القس عيد صليب رئيس المجمع العام، مشيرا إلى أن اللقاء تناول سبل التنسيق والتشاور والتعامل بين المجمع العام وقيادات الطائفة في ظل الدور الذي يقوم به رئيس الطائفة لكافة المذاهب الإنجيلية المختلفة والحرية في العبادة وجهوده تقنين أوضاع الكنائس المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسوده الحرية والمواطنة.

الوفد الأمريكي يشيد بالأمن والاستقرار في مصر

وأثنى وفد القسوس الأمريكي على ما رأوه في مصر من أمن واستقرار، ولا سيما خلال زيارتهم لبعض المناطق الأثرية في مصر وعلى رأسها الأهرامات ومنطقة سقارة.

رافق الوفد، رئيس المجمع، في زيارة استثنائية لمقر كلية اللاهوت المعمدانية المستقلة للشرق الأوسط بمنطقة الشروق، والتقوا خلالها مع الطلبة الدارسين وكان في استقبالهم القس الدكتور جوزيف موريس عميد الكلية.