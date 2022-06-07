الزراعة توضح أهم المعاملات لزراعة السمسم.. حرثتان متعامدتان

أكدت وزارة الزراعة أن زراعة السمسم تجود في الأراضي الصفراء الخفيفة والثقيلة والطميية والطينية جيدة الصرف، ولا يصلح زراعته في الأراضي الملحية أو القلوية أو سيئة الصرف ويمكن زراعته في الأراضي الرملية بعد إضافة 15-20 متر مكعب من سماد بلدي قديم مع توافر مياه الري بالمنطقة ويفضل إضافة السماد البلدي للمحصول الشتوي السابق لزراعة السمسم، معمل خصوبة التربة بطنطا قدم عدد من النصائح الهامة قبل الزراعة.

إعداد الأرض للزراعة

يجب العناية بتجهيز الأرض وتنعيمها والتخلص من الحشائش أثناء الخدمة وقبل الزراعة، وذلك بحرث الأرض حرثتين متعامدتين وتنعيمها، وإذا كانت الأرض موبؤة بالحشائش يفضل إعطاء رية كدابة ثم تحرث الأرض حرثتين متعامدتين.

معدل التقاوي

يحتاج الفدان من 3-4 كيلو جرام في حالة الزراعة اليدوية وقد تخلط البذور بالرمل الناعم المندي بالماء لضمان وضع العدد المناسب من البذور بالجورة وتوفير كمية من التقاوي.

طرق الزراعة

يتم العفير على خطوط بمعدل 14 خط في القصبتين «عرض الخط 50 سم» وتتم الزراعة في جور على أبعاد 10سم والخف علي نبات واحد أو 20 سم مع ترك نباتين بالجورة في الثلث العلوي من الخط ويجب الا يزيد طول الخط «عرض الفردة» عن 5-6 أمتار.

كما يمكن العفير على مصاطب بعرض 80 سم وتتم الزراعة في جور كما سبق على ان يتم زراعة الخط من جميع جوانبه «على الريشتين ورأس الخط»، وهذه الطريقة تساعد على تقليل الحشائش وسهولة مقاومتها وتوفير كمية من الري.

التسميد الفوسفاتي

يحتاج الفدان إلى 200 كجم من السوبر فوسفات الأحادي 15% في الأراضي الفقيرة، 150كجم بعد نجيليات و100 كجم بعد بقوليات وفي الأراضي الخصبة وتضاف دفعة واحدة عند تجهيز الأرض للزراعة وقبل التخطيط مباشرة.

كما يمكن الاستغناء عنها بإعطاء 30 لتر فوسفات يوريا متفوقة إنتاج الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية للفدان وذلك خلال موسم النمو ابتداءً من رية المحاياة وحتى قبل الحصاد بشهر مقسمة على عدد الريات خلال تلك الفترة.

التسميد العضوي

عند توفر السماد البلدي القديم المتحلل والخالي من بذور الحشائش يضاف (10-15م3) عند الخدمة، أما في الأراضي الضعيفة أو الرملية فيضاف 20م3 عند تجهيز الأرض للزراعة.

التسميد البوتاسي

يجب إضافة 50 كجم سلفات بوتاسيوم 48% بو2أ في الأراضي القديمة «حيث إن هذه الأراضي بدأت تفقد معدلات كبيرة من عنصر البوتاسيوم لعدم وصول طمي النيل اليها الآن»، تضاف دفعة واحدة عقب الخف، أما في الأراضي الفقيرة والرملية أو بعد محصول نجيلي فتزداد إلى 100 كجم سلفات بوتاسيوم تضاف علي دفعتين متساويتين عقب الخف وبعد الخف بأسبوعين.

التسميد الآزوتي

في الأراضي الخصبة أو بعد محصول بقولي: 30 وحدة نيتروجين / فدان «100كجم نترات نشادر أو 150كجم سلفات نشادر أو 200كجم نترات الجير»، وتضاف على 3 دفعات الأولى عقب الخف والثانية بعدها بأسبوعين والثالثة بعد الدفعة الثانية بأسبوعين.