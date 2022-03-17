عاوز تكسب ربع مليون في سنة؟ افتح مشروع زيت السمسم بـ 186 ألف جنيه

بعد ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا - إذ تعد دول منطقة البحر الأسود من أهم الموردين لها عالميا - بات من الضروري توفير بديل محلي بسعر أقل نسبيا، مثل زيت السمسم الذي يعد من أجود أنواع الدهون النباتية، ومن أقدم الصناعات في مصر، ومن أهم العناصر الغذائية الصحية التي يوصي الأطباء باستخدامها لإعداد وتجهيز الأطعمة والحلوى بمختلف أصنافها، نظرا لعدم احتوائه على دهون ضارة تتسبب في رفع نسبة الكوليسترول، ما يقلل الإصابة بتصلب الشرايين.

وبجانب استخداماته المتعددة ودخوله في صناعة العديد من المنتجات منها الطبية والعلاجية، تعد زراعة السمسم من المحاصيل التي تتلاءم مع المناخ المحلي، وبالتالي تساهم وفرة النبات في انخفاض تكاليف الإنتاج ما يحقق ربحية عالية للمشروع في النهاية، كما أن الزيت المستخلص من السمسم نسبته تتراوح ما بين 44 إلى 54%، ما يقلل التكلفة الاقتصادية لإنتاج زيت السمسم.

اقرأ أيضا اعرف إزاي تكسب مليون جنيه في السنة من مشروع «كبدة وبرجر وسجق»

إزاي تكسب ربع مليون في سنة؟

كشفت دراسة جدوى استرشادية صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وصول صافي أرباح مشروع إنتاج زيت السمسم، إلى 273 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقارنة بأرباح تتجاوز 396 ألف جنيه في العام الخامس من مزاولة النشاط.

وتابعت الدراسة، أن إيرادات المشروع من مبيعات زيت السمسم تصل إلى 2.1 مليون جنيه خلال عام واحد فقط من بداية المشروع، نظرا لتعطش السوق المحلي للمنتج النهائي، فيما تتخطى إيرادات العام الخامس للمشروع 3 ملايين جنيه.

اقرأ أيضا «يا ورد مين يشتريك؟».. 216 ألف جنيه أرباح مشروع بيع الورود الصناعية

تسهيلات ائتمانية.. وسداد حتى 20 عاما

ذكرت دراسة الجدوى، أن الاستثمارات الكلية لنشاط إنتاج زيت السمسم تصل إلى 466 ألف جنيه، يساهم صاحب المشروع بـ 186 ألف جنيه فقط، ويوفر الجهاز قروض بنكية بفائدة مخفضة 5% لتمويل بقية التكاليف بفترة سداد تتراوح بين 15 إلى 20 عاما.

وبحسب الدراسة، لا يحتاج المشروع للعديد من الآلات والمعدات، بجانب بساطة الخامات، إذ يلزم لإنتاج زيت السمسم والاستفادة من مخلفات عصر البذور: غرابيل هزازة، جهاز تحميص، ماكينة عصر بذور، جراكن تعبئة، تزجة تجميع، بجانب مدخلات الإنتاج الآتية من: بذور السمسم، زجاجات تعبئة، ستيكر، كرتون للتغليف.

ارتفاع أسعار منتجات الزيوت المستوردة

أوصى جهاز تنمية المشروعات في دراسته، بضرورة مراعاة المنتج للعديد من العوامل التي تساهم في زيادة مبيعات المشروع، مثل الحرص على إخراج منتج نهائي عالي الجودة من حيث اللون والرائحة، فالزيوت التي تتميز بنقاوة عالية تباع بأسعار أعلى ويرتفع الطلب عليها، واستخدام تصميمات جديدة للعبوات وطرحها بسعر تنافسي، إذ أن أسعار المنتجات المثيلة المستوردة مرتفعة، بل وصعب الحصول عليها.

وأشار الجهاز إلى أبرز مزايا مشروع استخراج زيت السمسم محليا، مثل انخفاض التكاليف وبساطة التكنولوجيا المستخدمة، بجانب توافر الأيدي العاملة فالمشروع الواحد يحتاج 13 عاملا مع عدم اشتراط الخبرة، كما أن الخامات ومستلزمات الإنتاج متوفرة في الداخل، مع ارتفاع الطلب المحلي وانتشار الأسواق والمستهلكين.