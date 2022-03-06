باحثة اقتصادية: أغلب الدول تأثرت بأسعار السماد والأغذية

قالت بسنت جمال، الباحثة بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك ارتفاع في أسعار الغذاء قبل الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة رفعت أسعار السماد والأغذية، وهذا أثر بدوره على اقتصاد أغلب الدولة، وتنبأت بأن مصر ستتأثر لأنها تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا.

ارتفاع سعر الحبوب يزيد من عجز الميزان التجاري المصري

وأضافت بسنت جمال في ندوة عبر خاصية البث المباشر على صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ارتفاع أسعار الحبوب سيزيد من العجز في الميزان التجاري المصري وسيؤثر على أسعار الصرف، مؤكدة أن السياحة تأثرت بفعل صدمة الحرب، وهذا سيؤثر على العمالة ويزيد نسب البطالة.

مساعدة الطلاب المصريين في أوكرانيا

من جهتها قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الهدف السابع عشر ضمن أهداف التنمية المستدامة يعتمد على تفعيل الشراكات بين المنظمات المختلفة الدولية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أنه تم إمداد الطلاب بالتموين والغذاء عن طريق المنظمات الدولية وتوفير ممر آمن، مشيرة إلى أنه يوجد 6000 مواطن مصري مقيم في أوكرانيا من بينهم طلاب ومقيمين، وأن كل الطلاب كانوا يريدون العودة ولكن نسبة قليلة من المقيمين أرادوا العودة مرة أخرى من أوكرانيا، مبينة أنه لم يتم قتل أي مصري في أوكرانيا ولكن أصيب مواطن مصري واحد بطلق ناري أثناء الحظر، ودخل العناية المركزة، ولكن حاليا أصبحت صحته أفضل ويستعد للعودة لمصر.

تسهيل توثيق عقود زواج المصريين من أوكرانيات

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن نسبة من الرجال المصريين المتزوجين من أوكرانيا لم يوثقوا الزواج، لذا يوجد مشكلة إذا قرروا العودة لمصر، ولكن تم تسهيل الأمر من قبل وزير الداخلية المصري لتسهيل توثيق عقود الزواج بين المصريين والأوكرانيات، موضحة أن هناك حالات من الطلاب فضلوا الاستمرار هناك من أجل إنهاء الدراسة ثم العودة لمصر مرة أخرى.