ضبط 35 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور لجان التفتيش بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام، للتفتيش على 96 منشأة غذائية خلال الشهرين الماضيين، ومتابعة تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والسلامة المهنية.

إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت، إلى جانب إلزام العاملين بإرتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات، وإستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي، فضلاً عن إلزام المترددين بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعطاء مهله محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

إحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، للتفتيش على 96 منشأة غذائية بمراكز ديرب نجم وكفر صقر وأولاد صقر والزقازيق ومنيا القمح وحي أول وحى ثان ومدينة الصالحية، لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير 194 محضر، واستصدار قرارات غلق إداري لـ23 منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وعدم إتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فضلاً عن إنذار 10 منشآت وإعطائها مهلة لتقنين وتصحيح أوضاعها، وسرعة إزالة المخالفات وإتخاذ كافة إجراءات الأمن الصناعي، فضلا عن إعدام 35 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أعمال التطوير والتجميل في بلبيس

وفي سياق آخر، تفقد محافظ الشرقية أعمال التطوير والتجميل الجارية بميدان المحطة بمدينة بلبيس، والتي تشمل رفع كل الإشغالات ونقل الأكشاك لأماكن أخرى بديلة، وإنشاء حديقة ومتنزه، وذلك بعد نقل الموقف القديم في الجهة المقابلة والإنتهاء من وضع التصميمات الهندسية اللازمة للتطوير لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المنطقة لتصبح مكاناً يليق بأبناء المدينة.