محمد صلاح يغادر إلى الإمارات بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر

يطير محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر لكرة القدم، إلى الإمارات خلال الساعات المقبلة، وذلك لاستكمال برنامجه التأهيلي الخاص بإصابته بشد في العضلة الخلفية، الذي تسبب في مغادرته لمعسكر الفراعنة.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، إنَّ محمد صلاح كان يتمنى الاستمرار في معسكر منتخب مصر والسفر للمشاركة أمام إثيوبيا يوم الخميس المقبل، لكن الإصابة منعته.

وأضاف «محمد صلاح لاعب كبير ولم ولن يتأخر عن منتخب مصر، بدليل أنَّه تحامل على نفسه وشارك أمام غينيا أمس، وهو مصاب وهذا الأمر جاء على عكس رغبة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الذي فشل في إقناع الفرعون المصري بعدم خوض اللقاء».

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