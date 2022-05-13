اتحاد الكرة ييحث موقف استضافة مالاوي لمباراة مصر وإثيوبيا

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الجبلاية أن مجلس الإدارة برئاسة جمال علام، سيعقد اجتماعا لمناقشة موقفه النهائي من استضافة مالاوي، لمباراة إثيوبيا ضد مصر في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، مشددا على أن مجلس الجبلاية يسعى لدراسة قانونية ذلك الأمر.

مباراة مصر وإثيوبيا في مالاوي

وأعلن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن استضافة دولة مالاوي لمباراة منتخب مصر الوطني ضد إثيوبيا والمحدد لها في التاسع من شهر يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

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