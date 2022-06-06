النيابة تصرح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار بالفيوم

أصدرت نيابة مركز الفيوم، قبل قليل، تصريحاً بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها أسفل عجلات قطار الفيوم أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير قانوني، وذلك عقب تأديتها امتحان الدبلوم في مدرسة العدوة الثانوية الفنية ظهر اليوم.

دعاء خرجت من الامتحان ودهسها القطار

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً يفيد مصرع دعاء محمود توفيق، 17 سنة، من قرية البيضا التابعة لمركز الفيوم، دهساً أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

الفتاة حاولت عبور شريط السكة الحديد

وتبين أن الطالبة لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار بعد انتهاء امتحان اليوم لشهادة الدبلومات الفنية بمجمع المدارس بقرية العدوة، أثناء مرورها من شريط السكه الحديد بعد إنتهاء امتحانات اليوم، فدهسها القطار القادم من القاهرة إلى الفيوم ولقيت مصرعها أسفل عجلاته.

وعلى الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرير المحضر بالواقعة

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت تسليم الجثمان إلى ذويها وصرحت بدفنها.