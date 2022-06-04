«ارسم حلمك».. ورش فنية متنوعة للأطفال بفرع ثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة حكي بعنوان «أهمية نظافة ملابسك» نفذها أحمد حلمي، كما استقبلت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة حضانة «نونو كيدز».

ورش فنية متنوعة للأطفال بثقافة الفيوم

بدأت بعمل مسابقات خاصة لرياض الأطفال نفذتها انتصار فتحى، وعلي جانب اخر تم عرض لوحات ورقية لبعض الرسومات المختلفة لاختبار ذكاء الأطفال، نفذتها عبير ناجى، وهند عبد التواب، الي جانب ورشة حكى بعنوان «البحث عن نعمان» تأليف عبد البديع قمحاوى، بالاضافة لقصة «الكتكوت العنيد فى المدرسة» تأليف الهام سعودى نفذتها هناء حسن، بالإضافة إلى عرض مسرح بعنوان «الصدق» قام به الأطفال بالاضافة الي عمل مسرح عرائس بعنوان «حسن والذئب» تمثيل عبير ناجى وهند عبد التواب، بينما نفذ قسم الفنون التشكيلية بالمكتبة ورشة لتعليم الرسم نفذها اسلام سيد، وفي سياق متصل نفذ نادي المرأة بالمكتبة من خلال المدربة فاطمة محمد ورشة أشغال يدوية لتعليم الأطفال طريقة عمل وردة من المناديل الورقية بطريقة سهلة وبسيطة، بجانب ورشة من الخرز لعمل مقلمة نفذتها اسيا رجب.

ورشة فنية بعنوان «ارسم حلمك»

ونفذت مكتبة الشباب بقصر ثقافة الفيوم ورشة فنية بعنوان «ارسم حلمك»، نفذها محمد محمود، و إلهام كمال، بدأت الورشة بتعريف الحلم والفرق بين أحلام اليقظة وأحلام النوم وأهمية الحلم والطموح لكل إنسان ثم رسم كل مشارك حلمه وتم تجميع الأوراق ومناقشة حلم كل مشارك، بينما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا ورشة حكى بعنوان" كوخ صغير وشجرة كبيرة" تأليف عزت ابراهيم ورسوم عصام طه نفذتها نجاة شعبان.

في سياق آخر تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بإقليم شرق الدلتا الثقافي حيث ينظم فرع ثقافة الدقهلية حاليا ثالث القوافل الثقافية بقرية الحاج شربيني.