تنسيق التمريض 2022 محافظة الفيوم.. الشروط والأوراق المطلوبة

تنسيق التمريض 2022 محافظة الفيوم، يشغل مساحة كبيرة من اهتمام كثير من طلاب الشهادة الإعدادية، خاصة الحاصلين على درجات مرتفعة، إذ بات الالتحاق بمدارس التمريض، بمثابة حلما يطارد عقول أغلبهم، في سبيل التخلص من شبح الثانوية العامة، والالتحاق بعد انتهاء فترة المعهد بكلية التمريض، للحصول على درجة البكالوريوس، إذ يطمح أغلبهم أيضا، إلى التفوق، من أجل التعيين كمعيد في الكلية، لذا ينتظر الطلاب وأولياء الأمور، الإعلان عن التنسيق للتقديم فورا.

تنسيق التمريض 2022 محافظة الفيوم

يتطلب تنسيق التمريض 2022 محافظة الفيوم، تقديم عدة أوراق أبرزها:

- شهادة ميلاد أصلية للطالب، و3 صور ضوئية منها.

- أصل شهادة الإعدادية و3 صور ضوئية منها.

- 6 طوابع مهن طبية.

- حافظة بلاستيكية.

- جنيه دمغة.

- 8 صور شخصية بخلفية بيضاء.

- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب أو الطالبة.

شروط التقدم لمدرسة التمريض 2022

وضعت مدارس التمريض بمحافظة الفيوم عدة شروط، لضمان قبول الطلاب بها أبرزها:

- حصول الطالب على درجة الحد الأدنى للقبول.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمر الطالب أو الطالبة عن 18 سنة في أو أكتوبر المقبل.

- اجتياز الكشف الطبي، وكشف الهيئة والاختبارات النفسية والشخصية.

- أن يكون الطالب أو الطالب غير متزوج، ويشترط عدم الزواج طوال فترة الدراسة.

موعد تنسيق التمريض 2022 محافظة الفيوم

حتى الآن لم يعلن المسؤولون، موعد تنسيق التمريض 2022 محافظة الفيوم، أو درجة القبول، إلا أنّها في 2021، قد تفوقت على درجة القبول في الثانوية العامة بـ 30 درجة، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض العام الماضي 260 درجة.

استثناء أبناء الشهداء من جميع الشروط

كان الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، قد أعلن استثناء أبناء الشهداء، من جميع شروط القبول في تنسيق مدارس التمريض بالفيوم، في العام الماضي، عدا الكشف الطبي، مع المطالبة بتقديم ما يثبت وفاة ولي الأمر أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة، ويتضمن ذلك شهداء الجيش الأبيض، والشرطة، والقوات المسلحة.