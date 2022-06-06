شباب الخير بالخارج: تركيب 15 وصلة مياه بقرية في الفيوم ضمن «حياة كريمة»

كشف هاني كمال، منسق عام ملتقى المصريين بالكويت «شباب الخير»، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، أن دور المؤسسة يكمن في العمل الخدمي، وإطلاق المبادرات الإنسانية طوال الوقت، وخاصة المبادرات والمساعدات للمصريين داخل مصر، وليس المساعدات الخارجية فقط.

توفير عدد من وصلات المياه للقرى الأكثر احتياجًا

وأشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، في تصريح خاص «الوطن»، إلى أن المؤسسة تعمل خلال هذه الفترة، في توفير عدد من وصلات المياه، للقرى الأكثر احتياجًا، ضمن دعم المؤسسة للمبادرة الرئيسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير القرى والريف المصري.

وأوضح «كمال» أنه تم تركيب أكثر من 15 وصلة مياه لأهالي قرية الصعايدة بمركز إطسا، في محافظة الفيوم، استمرارًا لعمل الملتقى، ضمن مبادرة «أصلك الطيب».

كما أشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت إلى أن هذه المساعدات تتم بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف تطوير القرى والريف المصري، في إطار مبادرة «أصلك الطيب».

إطلاق حملة «نقطة تحول» لذوي الهمم في مصر

وأكد منسق عام ملتقى المصريين بالكويت التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية، للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر، والمشاركة في دعمها، كما حدث خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف «كمال» أن الملتقى قام أيضًا بإطلاق حملة «نقطة تحول»، تمثلت في توزيع 150 كرسيًا متحركًا، لذوي الهمم في مصر.

ولفت منسق عام ملتقى المصريين بالكويت إلى أنه خلال الأشهر الماضية تم تركيب 150 وصلة مياه، في قرى محافظة الفيوم، في إطار دعم المبادرة الرئاسية، وضمن مبادرة «أصلك الطيب».