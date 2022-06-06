تانيا قسيس تتألق بالنشيد الوطني فى مهرجان الزمن الجميل بلبنان.. صور

خطفت النجمة اللبنانية «تانيا قسيس»، الأنظار إليها، في حفل افتتاح مهرجان الزمن الجميل بلبنان، الدورة الخامسة، والذي شهد تكريم عددا من رموز الأغنية العربية واللبنانية.

تانيا تُغني درب المجد من ألحان ميشال فاضل

وتألقت تانيا قسيس، صاحبة الصوت العذب، على المسرح بالنشيد الوطني اللبناني، وقدمت باقة متنوعة ومميزة من أشهر وأهم أعمالها الفنية، أبرزها أغنيتها الوطنية الشهيرة «درب المجد» من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان ميشال فاضل.

وأتحفت تانيا، الحضور بجمال صوتها ودفء حنجرتها المميزة، وكان لصوتها واقع خاص عند الحضور، كما أثنى الكثير من الجمهور على اختيارها لافتتاح مهرجان الزمن الجميل بلبنان.

هاني شاكر يُشارك في مهرجان الزمن الجميل

يذكر أن حفل مهرجان الزمن الجميل شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن العربي، بينهم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الفنانة سميرة عبدالعزيز، حسام تحسين بيك، صفية العمري، نادين خوري، مادلين طبر.

على صعيد آخر، طرحت تانيا قسيس مؤخرا أحدث أغنياتها وهو كليب بعنوان «شو بدو»، كلمات وألحان وتوزيع طوني كرم، وصورتها على طريقة الفيديو كليب في بيروت، تحت إشراف المخرج طوني كرم.

وتأتي الأغنية ضمن ألبوم قررت أن تقدم فيه تانيا قسيس، أغنية باللهجة المصرية، والأغنية تقدم قصة مشوقة ستعجب الجمهور.

تانيا قسيس، تألقت أيضا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي فى احتفالية أقيمت بالعاصمة الإدارية فى حفل افتتاح المسجد والكنيسة بالعاصمة الجديدة، وصرحت بعد الحفل قائلة: «بعشق الموسيقى المصرية حتى وأنا أغني في حفلاتي التي أقدمها في أوروبا وأمريكا».