جائزتان لـ هاني شاكر في 10 أيام: أيقونة الغناء العربي والإبداع الفني

خلال 10 أيام منح الفنان الكبير هاني شاكر، جائزتين من أهم الجوائز العربية في الفن فى مصر ولبنان عن مسيرته الفنية والغنائية الطويلة.

جائزة الإبداع الفني من المركز الكاثوليكي

الجائزة الأولى لـ هاني شاكر كانت من المركز الكاثوليكي في افتتاح دورته الأخيرة حيث تم منحه جائزة الإبداع الفني عن مسيرته الفنية الطويلة الممتدة لأكثر من 40 عام، وتسلمها بنفسه في حفل كبير شارك فيه نخبة من كبار نجوم الفن المصري والعربي أمثال منى زكي ودنيا سمير غانم وآخرين.

الجائزة الثانية كانت من مهرجان الزمن الجميل في بيروت حيث تسلم جائزة أيقونة الغناء العربي رفقة زوجته نهلة أثناء تسلم الجائزة من أحد أشهر الأطباء المشاهير في الوطن العربي.

أيقونة الفن العربي وجائزة مهرجان الزمن الجميل

هاني شاكر كان قد أعلن عن مفاجأة غنائية قوية خلال الساعات الماضية وهو تحضيره لدويتو غنائي سيجمعه بالفنانة الكبيرة سميرة سعيد ورفض الكشف عن تفاصيله الكاملة في الوقت الحاضر حتى يكون مفاجأة للصيف للعام الجاري حيث إنها المرة الأولى التى يجتمعان سويا في أغنية دويتو.

يذكر أن هاني شاكر كان قد فاجأ الجميع العام الماضي حينما طرح أغنية «لو سمحتوا» والتي كانت مفاجأة كبرى لجمهوره حين ما ظهر عليهم بلوك جديد ومغاير تماما.

كما أن هاني شاكر كان قد كشف عن استعداده لطرح أغنية جديدة مع الفنان والملحن عزيز الشافعي من المقرر أن تكون ضمن أغنياته الجديدة لعام 2022 والتي لم يحدد بعد موعد طرحها.