القاتل أصيب بهياج عصبي.. تفاصيل جديدة حول مذبحة دشنا و«السر في الشابو»

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حدوث واقعة مريبة شهدتها منطقة كوبري العرب بقرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، بعدما فتح أحد المزارعين النار على أفراد أسرته، ما أسفر عن مقتل والده و4 من أشقائه، وإصابة والدته.

التحريات: المتهم أصيب بهياج عصبي وأنهى حياة أفراد أسرته

تحريات رجال الأمن بدأت تبحث في الواقعة، بعد تلقي اللواء مسعد عبدالجليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بما حدث، أفادت بأن المزارع أطلق الرصاص وهو في حالة «هياج عصبي»، ما أسفر عن مقتل والده و4 من أشقائه وشقيقاته وإصابة والدته «سعاد.و.ع» البالغة من العمر 50 عاما، بطلقات نارية في ساقيها ونجت من الموت بأعجوبة.

المزارع «جمال.ع» أطلق برصاص سلاحه الغادر أعيرة نارية تجاه أفراد أسرته، قتلت رصاصاته 5 أشخاص منهم والده و4 من إخوته، بل وأصيبت والدته أيضًا جراء فعلته، كل تلك التفاصيل شهدتها منطقة كوبري العرب بقرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، ليخيم على أهلها الحزن وتتشح بالسواد على من رحلوا.

أهالي قرية أبومناع: الشابو سبب الجريمة

حاولت «الوطن» التواصل مع بعض أهالي قرية أبومناع غرب، من أجل الحصول على تفاصيل أكثر حول الواقعة، قال أحدهم إن المتهم في عمر 30 سنة، وكان يتعاطي مخدر الشابو منذ عدة شهور.

كما قال آخر إن المتهم كان دائم الخلاف مع أسرته من أجل تقسيم الميراث في حياة والديه عنوة، من أجل أن يتمكن من تعاطي الشابو، وبعد أن وصل الأمر بينهم إلى طريق مسدود، غاب عنه رشده وفتح النار عليهم، وقتلهم ثم لاذ بالهرب في مزارع القصب بعد ذلك.

النيابة العامة تعاين منزل الضحايا.. وانتداب الطبيب الشرعي

النيابة العامة بقنا عاينت موقع مذبحة قرية أبومناع غرب، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، لانتداب الطبيب الشرعي، من أجل إعداد تقرير كامل حول كواليس الجريمة ودوافعها.