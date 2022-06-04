جريمة قتل «يوسف» على يد أبيه تهز سوهاج.. تفاصيل صادمة وشهادات مرعبة

أب يقتل أطفاله، ابن ينهي حياة والدته، زوج يعتدي على زوجته حتى الموت، وغيرها الكثير من الجرائم الأسرية، التي يرفض العقل تقبلها، يكون البطل الأساسي فيها إدمان الجاني للمخدرات، أحدث الوقائع شهدتها محافظة سوهاج، الجمعة، حينما أقدم رجل على قتل طفله الوحيد، تحت تأثير مخدر الشابو.

مأساة «يوسف».. أب مدمن وأم مسجونة

«يوسف» يبلغ من العمر 7 سنوات، لكن بنيته الجسمانية تشير إلى طفل لم يتخط سنه 3 أو 4 سنوات على الأكثر، وجهه مألوف لسكان قرية الغريزات بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، بسبب معاناته مع أبيه المسجل خطر، الذي أدمن مخدر الشابو، وضبط في عدة قضايا.

لم تكن معاناة الصغيرة منفردة، بل شاركته والدته ذلك العذاب، مع زوج تجرد من مسئولياته، وعندما حاولت مساعدته بضمانه ماليا في عدة قروض، كي تحصل على أموال لإطعام نجلهما، ولسداد ديونه كي لا يتعرض للسجن، تنصل منها وتورطت بمفردها في الأقساط، لتدخل السجن بسبب عدم قدرتها على السداد.

ضرب متكرر وعذاب مستمر

أصبح «يوسف» تحت رعاية والده فقط، ليذوق على يده جميع أشكال العذاب، ربما كان أبسطها الضرب المتكرر، فوفقا لرواية «م. و.»، إحدى جارات المتهم لـ«الوطن»، كان الطفل يسير دائما خلف والده بملابس متسخة، وكان الرجل يعتاد ضربة بكل عنف، مشيرة إلى أنها حاولت أكثر من مرة، أن تحصل عليه لتربيته مع أبنائها، لحين خروج أمه من السجن، لكن والده رفض الفكرة.

وتضيف «ج. ن.»، جارتهم الأخرى، أن «يوسف» طفل هادئ بطبعه، خاصة بعد سجن والدته، لافتة إلى أنها كانت ترى إهمال والده في ملابسه وطعامه، لكنها لم تتوقع أن يصل الأمر إلى حد القتل، متابعة: «كلنا شركاء في دم يوسف، اللى سكت على شرب الشابو، واللى ساب الطفل مع أب مدمن، بقينا خايفين على ولادنا كلنا بعد الحادثة، لأن مش عارفين آخرة الشابو إيه».

بلاغ يتهم والد الطفل بقتله

ترجع الواقعة إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا ببلاغ من مركز شرطة المراغة، يفيد بتقديم «م. و.»، بلاغا بإصابة نجل شقيقه بالمنزل، لتنتقل على الفور قوة من مركز شرطة المراغة، بقيادة مأمور المركز، لموقع الحادث، ليتبين وجود جثة طفل مسجاة بصالة المنزل، وبها إصابات ظاهرية بالرأس، حيث أفاد عم المجنى عليه، بأن شقيقه «والد الطفل»، هو من أصابه، وأنه كان دائم الاعتداء على نجله، وأنه مدمن لمخدر الشابو.

الأب يعترف بقتل ابنه: كنت بأدبه

نقلت جثة الطفل لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط الأب المتهم، الذي اعترف بالتعدي الجسدي على طفله بالضرب بشكل دائم، ليحسن تربيتة، متابعا: «كنت بأدبه» -على حد قوله-، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأبلغت نيابة العامة بسوهاج، التي تولت التحقيق، بإشراف المستشار مصطفى عباس المحامي العام لنيابات سوهاج.