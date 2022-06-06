جنايات الإسكندرية تقضي ببراءة عامل قتل والديه وإيداعه بمصحة نفسية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، براءة المتهم «م.ع.س»، عامل بكافتيريا، وإيداعه تحت الملاحظة بإحدى دور الرعاية الصحية والنفسية، لانعدام مسؤوليته في قتل والديه بمنطقة الحضرة بالإسكندرية.

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وتعود القضية رقم 29859 لسنة 2021، جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من رئيس مباحث قسم باب شرقي، يفيد قيام المتهم بقتل والديه مستخدما سلاحا أبيض «سكين»، وفر هاربا بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم «محمود .ع.س»، 41 سنة، عامل بكافتيريا بالدلوف إلى محل سكن كل من والده «ع.س.أ»، 65 سنة، ووالدته «ن.ع.إ»، 60 سنة، حيث كان دائم افتعال الخلافات معهما، فقام بإعداد سلاح أبيض «سكين»، وتوجه إليهما، وعند مشاهدة والده طعنه عدة طعنات في الصدر والبطن والقلب والرئة، أودت بحياته على الفور، ثم توجه إلى غرفة والدته مستغلا مرضها وسدد لها عدة طعنات في الرقبة والصدر، أودت بحياتها، وتركهما غارقين في دمائهما وفر هاربا.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تم تحديد مكان اختبائه بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وتم إلقاء القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.