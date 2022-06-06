مفتي تنزانيا يسلم وزير الأوقاف دعوة لافتتاح المركز المصري بالعاصمة دودوما

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ أبو بكر زبيري علي، مفتي تنزانيا بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، اليوم الإثنين 6 يونيو 2022، حيث شارك فضيلته خلال زيارته لوزير الأوقاف في حفل تكريم أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 28/ 5/ 2022م حتى 8/ 6/ 2022م.

وخلال اللقاء سلَّم فضيلته دعوة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة لزيارة دولة تنزانيا وافتتاح المركز المصري الإسلامي بالعاصمة التنزانية دار السلام، الذي قامت وزارة الأوقاف المصرية بتطويره ، كما طلب فضيلته تدريب عدد من الأئمة والواعظات من دولة تنزانيا بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وزير الأوقاف يُهدي مفتي تنزانيا مجموعة من إصدارات الوزارة

وأهدى وزير الأوقاف مفتي تنزانيا مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف ونسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحلية، وحازت هذه الإصدارات إعجاب وثناء وتقدير مفتي تنزانيا والوفد المرافق لفضيلته.

جاء ذلك على هامش حفل تكريم أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو، وخلال اللقاء سلَّم فضيلته دعوة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة لزيارة دولة تنزانيا وافتتاح المركز المصري الإسلامي بالعاصمة التنزانية دار السلام، الذي قامت وزارة الأوقاف المصرية بتطويره، كما طلب فضيلته تدريب عدد من الأئمة والواعظات من دولة تنزانيا بأكاديمية الأوقاف الدولية.

تكريم ضيوف مصر من العلماء الأجلاء

وفي ختام الحفل تم تكريم ضيوف مصر من العلماء الأجلاء، والأئمة والواعظات المشاركين بالدورة من دولة بوركينا فاسو وزملائهم من أئمة وواعظات جمهورية مصر العربية.

وفي كلمته قدَّم الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن مصر بخير تحت قيادته وأنه صاحب سياسة رشيدة حكيمة تخدم الإسلام أينما كان، سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق.

كما قدم الشكر والتقدير لوزير الأوقاف لحرصه الشديد على نشر قيم الإسلام الوسطي الصحيح المعتدل، معربًا عن سعادته للمشاركة في حفل ختام هذه الدورة بصحبة نخبة من العلماء الأجلاء لتكريم أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو، مؤكدًا سعادته بأئمة وواعظات الأوقاف الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الأصالة والمعاصرة، كما أكد سعادته بهذه السلسلة من المبادرات والدورات الجادة التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية لمواجهة الفكر التكفيري، والتبديعي، والتضليلي، من خلال سعي وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير، ‏شاكرًا الجهود العظيمة لجمهورية مصر العربية وهذه المبادرات الجادة لأكاديمية الأوقاف الدولية.