«الأوقاف» تساهم بـ50 مليون جنيه في مشروع توفير رؤوس ماشية للمربين

وقعت وزارات الأوقاف والتضامن والزراعة، بروتوكول تعاون ثلاثي مشترك؛ بغرض توفير رؤوس ماشية لصغار المربين ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

أكد الوزارات الثلاث أن هذا المشروع يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، إذ تسهم وزارة الأوقاف بخمسين مليون جنيه من باب البر، وتسهم وزارة التضامن الاجتماعي بخمسين مليون جنيه، وتقوم وزارة الزراعة بالإشراف الفني الكامل على المشروع.

تحويل الشخص المربي إلى مصدر عطاء

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ مشروع توفير رؤوس ماشية لصغار المربين ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، ذات أهمية شديدة، ويهدف لتحويل الشخص المربي إلى مصدر عطاء في المستقبل، مؤكدا أن المشروع يأتي في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه هي مرحلة أولى ثم يتم مقياس نجاحها ويتبعها مراحل أخرى.

وأكد «جمعة»، أنّ هذا المشروع يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مزيد من فرص العمل وتعظيم نواتج الثروة الحيوانية.

شروط وزارة الزراعة

وحول طريقة الحصول على رؤوس الماشية وتوفيرها لصغار المربين أوضح وزير الأوقاف، أن هناك شروطا عامة وضعتها وزارة الزراعة لأخذ رأس ماشية وبالتالى يتم تيسير القروض المعطاة له، مؤكدا أن البروتوكول سيوفر رؤوس الماشية لمعظم صغار المربين والشباب بحيث يكون مصدر رزق لهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في وقت سابق حول توفير مشروع رؤوس الماشية للفلاحين وصغار المربين: «عندي حلم عاوز أطلبه من وزير الزراعة على الهواء كدا.. حجم الرؤوس الماشية اللي يمتلكها الفلاح المصري حوالي 2 مليون رأس، وبقول للمصريين وكل اللي مهتم من المجتمع المدني هو حلم كبير أوي بس مش كبير علينا ولا على المصريين: اللي عنده رأس ماشية غير مطورة بتآكل نفس الأكل اللي بيآكله الماشية المستوردة التي تم تطويرها لكن المطورة تنتج لحم حوالي 7 كيلو في اليوم، وغير المطورة حوالي 1.5 كيلو، والـ2 مليون رأس ماشية لو اتغيروا وأخدناهم وأدينا للفلاحين النوع اللي بيزيد، الـ2 مليون دول هيدوني كتير جدا، والراس اللي كانت بتعمل ألف جنيه تعمل 5 آلاف جنيه، ولو عاوزين نغير حياة الناس لازم نعمل ده».