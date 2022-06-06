العثور على جثة شاب طافية فوق مياه بحر شبين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتحفظ على جثة مجهولة لشاب، عثر عليها في بحر شبين، بدائرة مركز شبين القناطر، وكلفت جهات التحقيق أجهزة البحث الجنائي، بسرعة التحري عن الجثة، وتحديد هويتها وملابسات الواقعة.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

كانت قوات الإنقاذ النهري في القليوبية، قد تمكنت من انتشال جثة شاب، عثر عليها غارقة في مياه بحر شبين بقرية كفر شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الجثة، وانتداب مفتش الصحة لمناظرتها، والتصريح بالدفن، بعد تحديد هويتها وملابسات الواقعة، وتسليم الجثة لذويها.

الشاب عمره 17 عاما

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، بالعثورعلى جثة شاب غارقة في مياه بحر شبين، بناحية كفر شبين، وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، وتم انتشال الجثة.

وتبين أن الجثة، لشاب عمره 17 عاما، وعثر عليها طافية فوق المياه، ولم يتم العثور بحوزته على أي أوراق، تدل على شخصيته، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، فأمرت بالتحفظ على الجثة، وانتداب مفتش الصحة، لمناظرتها والتصريح بالدفن عقب التوصل لهوية الغريق، من خلال تحديد ملابسات الواقعة، وفحص بلاغات التغيب والغرقى في محيط مكان العثور على الجثة.